Активісти в Криму фіксують посилення тиску на кримських татар з настанням осені

Російські силовики у вересні провели в анексованому Криму п’ять обшуків і відкрили сім адміністративних справ на кримських татар, суди оштрафували їх на 2000 рублів (855 гривень – ред.) і присудили в цілому 27 діб адміністративного арешту. Про це кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив юрист Назім Шейхмамбетов на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність» 29 вересня.

Юрист зазначив, що це – явна ознака посилення тиску на кримських татар з метою знизити їхню громадську активність.

«Це не особиста проблема окремо взятих людей. Беруть людину, але посил йде всім: не лізь, якщо не торкнулося тебе особисто, сиди вдома. Мета – чинити тиск на народ, щоб люди займалися самоцензурою, сто разів думали перед тим, як висловитися, в тому числі в соціальних мережах, тисячу разів думали перед тим, як прийти до свого сусіда на обшук», – сказав Шейхмамбетов.

У зв’язку з цим юрист нагадав про адміністративне переслідування сім’ї Куламетових зі Старого Криму.

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«Коли в будинок Куламетових прийшли з обшуком, в кінцевому підсумку їх оштрафували на 2 000 рублів. Але була проведена спецоперація в кращих традиціях голлівудських фільмів – із красивими затриманнями озброєними людьми в масках. Говорити про боротьбу зі злочинністю не доводиться», – підсумував Шейхмамбетов.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на 39-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві заявив, що по всьому Кримському півострові відбуваються порушення основних свобод, в тому числі свободи мирних зібрань, об’єднань, релігії і свободи пересування.

Голова Моніторингової місії ООН, яка фіксує порушення в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, Фіона Фрейзер недавно повідомила, що покращення ситуації з правами людини в анексованому Росії Криму за останні 10 місяців не відбулося.