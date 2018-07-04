У психлікарню за ролики в інтернеті: в окупованому Криму блогера перевіряють на осудність

Активіста об'єднання «Кримська солідарність», блогера Нарімана Мемедемінова перевели до психіатричної лікарні для проведення експертизи. Три місяці тому його заарештували в окупованому Росією українському Криму за звинуваченням у «пропаганді тероризму» за відеоролики в інтернеті. Захист активіста говорить про продовження півострові радянської практики «каральної психіатрії».

Три місяці тому активіста та блогера Нарімана Мемедемінова з села Холмівка Бахчисарайського району заарештували за звинуваченням в «публічних закликах до тероризму». Так у російському ФСБ кваліфікували вміст відеоблогу в YouTube, що Мемедемінов вів із 2013-го до 2015 року. У двох роликах він розповідає про заходи ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», що легально діє в Україні, але визнана терористичною в Росії. За це активіст провів три місяці в СІЗО Сімферополя. 29 червня слідчий російського ФСБ ухвалив перевести його до психіатричного диспансеру «для обстеження», що триватиме щонайменше 20 днів.

Як повідомив Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв, Мемедемінов відмовився від амбулаторного проведення психіатричної експертизи, тому його помістили в стаціонар примусово.

«Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Росії, обов'язкова психіатрична експертиза проводиться в тих випадках, коли людина раніше перебувала на обліку у психіатра або нарколога, а також в межах окремих кримінальних статей. У цій категорії справ експертиза не обов'язкова, але слідчі ФСБ усіх кримських татар проводять через таку експертизу ‒ чи то вони вважають їх неадекватними, чи то просто хочуть перестрахуватися. Це хлопців дуже ображає, і вони відмовляються від неї. Тому рішенням слідчого їм призначають стаціонарну експертизу, запроторюють до психлікарні, де цілодобово за ними спостерігають: як вони поводяться в палаті, як ходять їсти, приймають душ тощо. Так сталося і з Наріманом Мемедеміновим, який теж відмовився від цієї експертизи», ‒ розповів адвокат.

Адвокати ще не зустрічалися з Мемедеміновим, тому в них поки немає інформації про його стан і про те, як проходить експертиза. Вони планують відвідати його цього тижня. ФСБ цей процес публічно не коментує.

«Нормальну людину утримують серед реально хворих»

Минулого року процедуру стаціонарної психіатричної експертизи проходив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. Слідчі ФСБ помістили його туди в рамках кримінальної справи про «публічні заклики до сепаратизму», незважаючи на похилий вік і складний стан здоров'я.

Умеров пізніше говорив, що примусове утримання в психіатричній лікарні є тортурами: «Нормальну людину утримують у психіатричній лікарні серед реально хворих людей. Побутові умови там далекі від досконалості. Їх там чекають дуже великі незручності, які дуже важко переносяться звичайними, нормальними, здоровими людьми. Хоча їхньому життю там, звісно, нічого не загрожуватиме».

Заступник голови Меджлісу також назвав такі дії поверненням до радянської практики «каральної медицини».

За останні два роки через примусову психіатричну експертизу пройшли також фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Муслім Алієв, Рефат Алімов, Арсен Джеппаров, Вадим Сірук, Енвер Мамутов, Сейран Салієв, член контактної групи з прав людини з Ялти Емір Усеїн-Куку та інші.

За словами російського адвоката міжнародної правозахисної групи «Агора» Олександра Попкова, який захищав Куку в суді, експертиза відбувалася з порушеннями прав його підзахисного.

«Ніхто його ніякими психотропними препаратами не колов, лікарі просто спостерігали. Але атмосфера всередині своєрідна: ти весь час на виду, в туалет не можеш сходити, щоб за тобою не стежили. Це порушує можливі права на свободу й особисту недоторканність. При цьому до Еміра-Усеїна Куку ще приставили співробітників спецслужби, які в масках і зі зброєю його охороняли. Коли я прийшов його провідати, у нас був конфлікт із цим співробітником ‒ він не хотів йти з кімнати, сів з автоматом на підвіконні в двох метрах від нас і слухав нашу розмову. До того ж, у цьому закладі й так посилений режим, там ще й була ось така охорона. Атмосфера неприємна й жорстка була», ‒ розповів він Крим.Реалії.

Контроль за їжею та поведінкою

Едем Семедляєв каже, що іноді під час проведення експертизи лікарі намагаються отримати від фігурантів інформацію, пов'язану з їхніми кримінальними справами.

«Іноді лікарі, спілкуючись з людиною, починають переважно ставити запитання, що стосуються кримінальної справи: «Вважаєте чи не вважаєте себе винним?», «Чи перебуваєте в цій групі («Хізб ут-Тахрір» ‒ КР)?», «Як ставитеся до кримського Муфтіяту, Меджлісу, Росії, України?». Ми вважаємо, що ставити такі запитання незаконно. Лікарі-психіатри можуть встановити осудність чи неосудність людини, спілкуючись із нею на різні нейтральні теми, не торкаючись кримінальної справи», ‒ пояснює він.

Не варто вживати ніяких препаратів, пігулок, погоджуватися на уколи

Адвокат припускає, що до цього можуть мати стосунок співробітники ФСБ, оскільки лікарі не можуть знати подробиці кримінальних справ своїх «пацієнтів». Тому тим, хто став об'єктом психіатричних експертиз, він радить не піддаватися на провокації, не відповідати на такі питання та стежити за своїм харчуванням. «Не варто вживати ніяких препаратів, пігулок, погоджуватися на уколи. Потрібно стежити за їжею та своїми відчуттями після її споживання. Якщо людина відчуває, що після їжі їй стає погано або загострюються відчуття, потрібно про це говорити та, якщо це необхідно, відмовлятися від лікарняної їжі або води», ‒ каже він.

Адвокат Олександр Попков радить тим, хто проходить психіатричну експертизу, максимально контролювати свої емоції:

Всі людські реакції там краще придушувати

«Будь-які рухи можуть бути сприйняті як ознаки агресивності та загрози самому психіатричному закладу, а також як психічне відхилення. Тому всі людські реакції там краще придушувати».

Адвокати не виключають, що будь-які емоційні прояви можуть у результаті позначитися на результатах експертизи. Але поки в практиці політичних кримінальних справ у Криму всі фігуранти цих експертиз були визнані осудними.