Суд у Криму відхилив скаргу на дії ФСБ під час обшуку в блогера Мемедемінова

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя відхилив скаргу захисту на дії співробітників ФСБ під час обшуку в кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова, повідомив його адвокат Едем Семедляєв у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Суд відмовив у скарзі, вказавши що частина порушень, зазначених у ній, не розглядаються в суді в рамках статті 125 Кримінального кодексу Росії. А саме, що стосовно Нарімана застосували насильство, ображали нецензурно, чинили психологічний тиск на його дружину, зіпсували майно сім'ї», – пояснив адвокат.

В іншій частині скарги захисту суд залишив її без задоволення.

«Це показує, що всі незаконні дії співробітників ФСБ, які вони здійснюють під час своїх слідчих заходів, суди покривають такими ось постановами», – додав Семедляєв.

30 червня адвокат Емель Курбедінов повідомив, що Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню щонайменше на 20 днів «для обстеження».

15 травня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на чотири місяці арешт Наріману Мемедемінову, якого обвинувачують у пропаганді тероризму. Він залишиться в СІЗО до 15 серпня.

У березні в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього суд заарештував Мемедемінова.

Прокуратура АРК при Генпрокуратурі України 23 березня відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

МЗС України засуджує затримання громадського активіста і вимагає від російської влади анексованого Криму звільнення Мемедемінова.