Арештованого в Криму блогера відправили в психіатричну лікарню – адвокат

Заарештованого в анексованому Росією Криму за підозрою в пропаганді тероризму блогера, громадянського активіста Нарімана Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» з посиланням на кримського адвоката Еміля Курбедінова.

За даними захисника, Мемедемінова щонайменше на 20 днів помістили в психіатричну лікарню для «обстеження».

Як повідомляється, адвокат розцінює цей, як «грубе порушення прав свого підзахисного і тиск на його принципову позицію».

Публічних коментарів російських силових структур з цього приводу немає.

15 травня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на чотири місяці арешт Наріману Мемедемінову. Він залишиться в СІЗО до 15 серпня.

У березні в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього суд заарештував Мемедемінова.

Прокуратура АРК при Генпрокуратурі України 23 березня відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

МЗС України засуджує затримання громадського активіста і вимагає від російської влади анексованого Криму звільнення Мемедемінова.