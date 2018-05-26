В анексованому Криму знову відмовилися відкрити справу за фактом загибелі Веджіє Кашка – Полозов

Управління Слідчого комітету Росії в анексованому нею українському Криму повторно відмовилося відкрити кримінальне провадження за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов у Facebook.

Адвокат зазначив, що в лютому 2018 року підконтрольне Росії слідство відмовлялося порушувати кримінальну справу за фактом смерті Кашка на підставі відсутності обставин, передбачених частиною 1 статті 105 (вбивство), частиною 1 статті 109 (спричинення смерті з необережності), частиною 4 статті 111 (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого) Кримінального кодексу Росії.

«Слідчий вказав як підставу своєї відмови в порушенні цих кримінальних справ природні причини смерті Веджіє Кашка, засновуючи свій висновок на результатах судово-медичної експертизи. Після моєї заяви про ознайомлення з матеріалами перевірки, в тому числі з результатами судмедекспертизи, постанова була скасована, а перевірка відновилася», – повідомив адвокат.

Полозов зазначив, що під час перевірки провели кілька експертиз, після чого слідчий виніс нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Також слідство не порушило кримінальної справи стосовно лікаря швидкої медичної допомоги за статтею «заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків».

«Для подальшого розслідування обставин загибелі Кашка необхідно детально, із залученням фахівців, вивчити всі проведені судово-медичні експертизи й інші документи, зібрані слідством у матеріалі перевірки. Однак із лютого цей матеріал недоступний. До травня він перебував у дослідчому провадженні слідчого за відновленою перевіркою й уже майже місяць перебуває в російській прокуратурі у Криму», – написав Полозов.

Він додав, що подав слідчому повторну заяву про ознайомлення з матеріалом перевірки.

«Незалежно від процесуальних і бюрократичних маніпуляцій, що затягують процес розслідування справи Кашка, здійснюваних російською адміністрацією, воно триватиме до вичерпного встановлення всіх обставин», – підкреслив адвокат.

На початку лютого Полозов розпочав незалежне розслідування загибелі Веджіє Кашка в Криму 2017 року. За його словами, смерть Кашка – «наслідок надмірного й непропорційного застосування до неї сили з боку тих російських силовиків, які здійснювали її незаконне затримання».

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

23 листопада президент України Петро Порошенко засудив затримання активістів російськими силовиками в анексованому Криму, під час яких померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, та заявив: «Ми не збираємося з цим миритися. Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки. Хочу наголосити, що єдина форма захисту кримськотатарського народу – це звільнення Криму від російських окупантів»

Прокуратура АРК, що базується на материковій частині України, відкрила кримінальні провадження за фактами проведення незаконних обшуків, затримань і смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Веджіє Кашка – ветеран кримськотатарського національного руху. Вона народилася 1934 року в селі Ускут (нині Привітне), неподалік від Алушти. Після депортації кримськотатарського народу 1944 року Веджіє Кашка проживала з сім'єю в Узбекистані. У 1950-і роки разом зі своїм чоловіком Бекіром жінка приєдналася до національного руху кримських татар.