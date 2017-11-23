Крим: померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка

Після затримань кримських татар у Сімферополі померла 82-річна ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на джерела в лікарні. Цю інформацію підтверджує кримськотатарська активістка Муміна Салієва.

«Веджіє залишила цей світ. Пишу і не віриться. Не можу знайти слова, джемаат...», – написала Салієва на своїй сторінці у Facebook.

Кримські ЗМІ повідомляють, що «в результаті пережитого стресу померла 82-річна жінка». Російське видання «РИА Новости» стверджує, що ім’я загиблої – Веджіє Кашка.

Раніше стало відомо, що в момент затримання групи кримськотатарських активістів у центрі Сімферополя стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці, її відвезла з місця подій «швидка».

В анексованому Сімферополі вдень 23 листопада у місцевому кафе затримали кримськотатарських активістів. За інформацією кримських ЗМІ, силовики звинувачують затриманих у «вимаганні в особливо великому розмірі» в громадянина Туреччини.

Кореспондент Радіо Свобода стверджує, що затримали Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу поки немає.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».