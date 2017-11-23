Затриманих в анексованому Криму активістів відвезли до СІЗО

Російські силовики відвезли в ізолятор тимчасового утримання кримськотатарських активістів, затриманих 23 листопада в анексованому Росією Криму. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це сталося після слідчих дій і огляду їхніх автомобілів. Активістів звинувачують у вимаганні.

«У ході слідчих дій оглянули й опечатали автомобіль Бекіра Дегерменджі. Перевірили машину Асана Чапуха. У Дегерменджі вилучили комп’ютер, паспорт і книжку про 26 лютого, видану в Києві», – передає кореспондент.

Після закінчення перевірки всіх активістів відвезли в ізолятор. Слідчі стверджують, що запобіжний захід активістам виберуть у найближчі два дні.

У Сімферополі вдень 23 листопада російські силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що спростували в представницькому органі кримськотатарського народу.

У момент затримання групи кримськотатарських активістів стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, в зв’язку з яким затримали групу активістів, присвоїв гроші сім’ї Веджіє Кашки, а затримані чоловіки намагалися переконати його повернути кошти.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.