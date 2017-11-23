МЗС вимагає припинити переслідування корінного народу Криму – Беца

Міністерство закордонних справ України вимагає припинити переслідування корінного народу Криму.

«Знову обшуки, затримання в окупованому Криму. Помста Росії за резолюцію 3-го комітету Генасамблеї ООН по Криму? Вимагаємо припинити знищення корінного народу Криму», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у twitter.

В анексованому Сімферополі вдень 23 листопада силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахували затриманих до членів Меджлісу кримських татар, що спростували в представницькому органі кримськотатарського народу.

У момент затримання групи кримськотатарських активістів стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше з’явилися повідомлення, що жінка померла.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів в «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».