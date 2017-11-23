В анексованому Криму ФСБ проводить обшуки і затримання кримськотатарських активістів

В анексованому Росією Криму 23 листопада пройшли обшуки в будинках активістів кримськотатарського національного руху, в результаті яких трьох людей затримали, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, силовики обшукали будинок Бекіра Дегерменджі, батька фігуранта «справи 26 лютого» Мустафи Дегерменджі, в селі Грушівка під Сімферополем.

Ще один обшук відбувся в Грушівці в будинку активіста кримськотатарського національного руху Казима Аметова, до його будинку під’їхали чотири машини з силовиками.

Також обшуки пройшли в селі Південне під Феодосією у активістки кримськотатарського національного руху Ельміри Газієвої за її відсутності. Під будинок також приїхало чотири машини силовиків.

«Силовики увірвалися в порожній будинок. Ельміри з чоловіком в момент обшуку в будинку не було. Прийшов її батько, який живе в цьому будинку, але силовики його не пустили», – повідомляє журналіст.

Повідомлення про обшук надійшло також із Сімферополя (вулиця Кримська), проте, на даний момент невідомо, у кого саме там проходив обшук.

Кореспондент Радіо Свобода стверджує, що після обшуків затримали Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова.

Адвокат Едем Семедляєв на даний момент виїхав на оформлення протоколів про затримання.

Публічних коментарів російських силовиків з приводу серії обшуків наразі немає.

Російські ЗМІ вранці 23 листопада з посиланням на управління ФСБ Росії по анексованому Криму повідомили, що затриманих активістів підозрюють у «вимаганні в особливо великому розмірі у громадянина Туреччини».

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.