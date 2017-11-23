Кримськотатарську активістку Веджіє Кашку поховають 24 листопада в Криму – активісти

Ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашку поховають 24 листопада в селі Новокленове у Криму, передає «Крим.Реалії» з посиланням на дані кримських активістів.

Повідомляється, що дженазе (похоронний обряд – ред.) буде проводитися за адресою: вулиця Молодіжна, 52, село Новокленове Білогірського району.

Після затримань кримських татар в Сімферополі 23 листопада на 83-му році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримськотатарського народу. Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

У момент затримання активістів Веджіє Кашці стало зле, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що жінка померла. Прокуратура Криму при ГПУ заявила, що розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство».

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.