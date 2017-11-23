Порошенко про смерть Веджіє Кашки у Криму: Росія має нести відповідальність

Президент України Петро Порошенко засудив затримання активістів російськими силовиками в анексованому Криму, під час яких померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

«Ми не збираємося з цим миритися. Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки. Хочу наголосити, що єдина форма захисту кримськотатарського народу – це звільнення Криму від російських окупантів», – сказав Порошенко, який перебуває в Брюсселі.

У Сімферополі вдень 23 листопада російські силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримськотатарського народу.

У момент затримання активістів Веджіє Кашці стало зле, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, у зв’язку з яким затримали групу кримських татар, присвоїв гроші сім’ї Веджіє Кашки, а затримані чоловіки намагалися переконати його повернути кошти.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.