Обшуки у Криму: силовики прийшли на засідання «Кримської солідарності»

На засідання громадської організації «Кримська солідарність» у суботу у Сімферополі прибули силовики. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про візит силовиків пише на своїй сторінці у «Фейсбуці» і журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк. За його словами, прокурор, який прийшов на засідання, повідомив, що він має здійснити перевірку щодо координатора «Кримської солідарності» Делявера Меметова та правозахисниці Лілі Гемеджи.

Крім того, за словами журналіста, адвоката Едема Семедляєва підозрюють у причетності до організації одиночних пікетів на підтримку фігурантів «справи «Хізб-ут-Тахрір».

На сайтах підконтрольних Росії силових відомств Криму поки немає інформації з цього приводу.

«Кримська солідарність» позиціонує себе як організація, що надає підтримку кримчанам, які після анексії півострова зіткнулися з тиском із боку підконтрольних Росії органів влади Криму.