Волкер підтримує ініціативу Європарламенту призначити спецпредставника з ситуації в Україні

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтримує ініціативу Європейського парламенту про призначення спеціального представника Європейського союзу з питань Донбасу і Криму. Про це Волкер сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що це чудова ідея. Я зустрічався з членами Європарламенту близько двох тижнів тому. І я закликав їх продовжувати тримати Донбас і Крим у фокусі їхньої уваги», – зазначив він і додав, що готовий до співпраці у разі призначення спецпредставника ЄС.

Курт Волкер також розповів, що планує у листопаді прибути до України.

25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. У документі зокрема пропонують створити посаду спеціального представника Євросоюзу у справах Криму і Донбасу. Такий спецпредставник, зокрема, займався б і ситуацією в Азовському морі.