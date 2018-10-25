Українські порти втратили понад мільярд гривень через дії Росії в Азові – Омелян

Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян кореспонденту телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода та Голосу Америки).

«Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів – ред.) досягає понад 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи», – зазначив Омелян.

Європейський парламент 25 жовтня ухвалив резолюцію про загострення ситуації в Азові. Європарламентарі засудили порушення Росією українського суверенітету в Азовському морі і розкритикували штучне блокування торговельних суден. У тексті документу також є заклик до введення нових санкцій проти Кремля у випадку подальшої ескалації напруженості.