Азовське протистояння

25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує дії Росії в Азовському морі, а саме нарощування військової присутності, зловживання перевіркою суден, які ходять через Керченську протоку і в Азовському морі. Протистояння Росії і України в Азовському морі, втручання Заходу, співвідношення сил та яким буде подальший розвиток подій. Про все це у черговому випуску програми «Ваша Свобода».

Учасники програми: Георгій Логвинський, народний депутат України; Олег Жданов, військовий експерт. Ведучий: Віталій Портников.