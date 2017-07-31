У психіатричній лікарні з суворим наглядом у Дніпрі знайдені архівні матеріали, які свідчать про «каральну психіатрію» часів СРСР. Про це 31 липня під час візиту до Дніпра повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, в архіві медичного закладу, зокрема, було виявлено матеріали щодо двох відомих дисидентів – Анатолія Лупиноса та Леоніда Плюща, щодо яких застосовувалась «каральна психіатрія». Знайдені їхні медичні картки і листи.

Як зазначила Уляна Супрун, документи опечатані, їх планують передати історикам.

У понеділок на своїй сторінці у Facebook Уляна Супрун додала, що з 1968 до 1991 рік дніпровська лікарня була знаряддям репресивних органів, психіатрія тут використовувалась як інструмент політичних переслідувань.

«В лікарню потрапляли люди з діагнозом «вялотекущая шизофрения». Ніде у світі, окрім Совєтського Союзу, такого діагнозу не існувало! За цим сфабрикованим діагнозом людей, таких як Анатолій Лупиніс або Леонід Плющ проти волі утримували в лікарні суворого нагляду. Психіатричне насильство застосовувалося для придушення вільної протилежної ідеї і філософії в СССР, і це робилося нишком, щоб ізолювати від суспільства дисидентів, налякати і позбавити надії однодумців дисидентів та придушити протистояння совєтській системі», – написала вона.

За її даними, до психлікарні у Дніпрі спрямовували «пацієнтів» з України, Молдови, Білорусі та Прибалтики.

«Фактично, до цього моменту все, що ми знаємо про каральну психіатрію, скоріше базується на уявленнях та спогадах колишніх пацієнтів. Але сьогодні комісія знайшла архів, який має пролити світло на те, яку категорію людей сюди відправляли – дисиденти, інакодумці, «критикани влади», які діагнози їм ставили? В яких умовах вони перебували? Яке отримували «лікування»? Всю цю інформацію містять медичні картки пацієнтів, які збереглися», – зазначила Супрун.

Як повідомила посадовець, архівним матеріалам мають присвоїти статус Національного архівного фонду України.