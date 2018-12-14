Правник Марк Фейгін про перспективи звільнення українських моряків і політику Кремля

Чому Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката в Росії? Що буде із затриманими Росією українськими військовими? Про це Радіо Крим.Реалії розпитали самого Марка Фейгіна, який брав участь у VI «Форумі вільної Росії» , що проходив 7-8 грудня у Вільнюсі. Там, зокрема, обговорювалося питання України та анексія Криму. Фейгін виступав із доповіддю.

​Некреча: Вас позбавили статусу адвоката в Росії «за нехтування професійними цінностями та неетичну поведінку». Ви у своєму Twitter кілька разів несхвально відгукувалися про одного відомого блогера. Чи справді за це вас позбавили статусу?

Просто було політичне рішення на рівні адміністрації президента

– Мене позбавили (статусу адвоката ‒ КР) за поданням Міністерства юстиції Росії. Воно (рішення ‒ КР), може, і ґрунтувалося на якихось заявах подібного роду персонажів, як Шарій, але насправді він ніхто. Це порожнє місце. Мене намагалися позбавити багаторазово адвокатського статусу. Формальний привід ‒ три твіти, що були опубліковані свого часу, один із них містив ненормативну лексику ‒ за це нікого ніколи не позбавляли (статусу адвоката ‒ КР). Мене б позбавили в будь-якому випадку. Наприклад, якби я перейшов дорогу в недозволеному місці на червоне світло. Приводів шукати не треба, вони б його знайшли. Не один, так інший. Просто було політичне рішення на рівні адміністрації президента.

Ряба: Ви брали участь у «Форумі вільної Росії» у Вільнюсі. Про що там йшлося і чи обговорювали там тему України?

‒ Тема України ‒ магістральна тема «Форуму вільної Росії». Обвал того, що залишалося, й того, що ми називаємо «громадянським суспільством», стався 2014 року, з моменту окупації Криму. Звісно, це все обговорювали. Я вів кілька панелей. Зокрема, найпершу панель, що стосувалася порушень Росією норм міжнародного права. Потім я брав участь у санкційній панелі та презентував проект «База».

Ряба: Що це за проект і скільки там людей зараз?

‒ «Список Путіна» містить, із доповненнями, що відбулися на цьому форумі, приблизно 350 осіб. Проект «База» ‒ похідний до «Списку Путіна». Він буде більш широким. Тому що всі, хто порушує права людини, беруть участь у корупції, придушенні свобод, узурпації влади, беруть участь у пропаганді ‒ вони всі будуть внесені в цю базу. Це не особисті дані. Ми збираємо публічні відомості щодо того, що відбувається цими людьми.

Некреча: Чи є єдина позиція у «Форуму вільної Росії» з приводу Криму?

«Форум вільної Росії» не визнає окупацію Криму і вважає його територією України

– Позиція «Форуму вільної Росії» багато разів виражена. Він не визнає окупацію Криму й вважає його територією України. І що Росія веде війну на Донбасі. Є досить зрозуміла й послідовна позиція, і можна з цим ознайомитися. «Форум вільної Росії», в принципі, позиціонується як радикальна структура. Так її трактують пропагандисти. Але насправді це здорова та ідеологічна позиція. Говорити про чисто ліберальний або квазіліберальний підхід не доводиться. Там різні люди присутні: і помірно праві, і ліберали, може, немає лівих. Це різношерста публіка, тут немає чіткої, послідовної, єдиної ідеологічної групи, яка б виражала себе як ліберали або праволіберали. Але вони об'єднані, зокрема й щодо питання України.

Некреча: Що буде з Росією після зміни влади? Крим повернеться під контроль Києва?

‒ Гадати ‒ справа невдячна. Але, з моєї точки зору, все, як є зараз, як це склалося при Путіні в результаті 2014-го й далі, то такого не залишиться, хто б не прийшов. Утримувати весь цей простір воєдино, ворогуючи з усім світом, не тільки з Україною, не в змозі ніхто: ні ліберал, ні патріот, ні фашист. Я думаю, що це підпорядковується більше об'єктивним історичним законам, ніж просто сваволі однієї окремо взятої людини...

Я не можу сказати, що Крим моментально повернеться. Але вважаю, що зміни будуть. Я за себе відповім. Якщо я прийду до влади, то Крим повернеться Україні.

Ряба: Після подій у Керченській протоці в світі заговорили про нові санкції проти Росії. Але реальні санкції запровадила поки тільки Литва. Чи варто очікувати чогось надалі?

Головні санкції будуть запроваджені або почнуть діяти не з ініціативи Європи, а саме США

– Я думаю, що головні санкції будуть запроваджені або почнуть діяти не з ініціативи Європи, а саме США. Ви чули заяву Волкера (спеціальний представник США в Україні Курт Волкер ‒ КР) про діключення SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів ‒ КР). Тим більше, що досвід вже є, і недавно від SWIFT від'єднали Іран. Я думаю, що в Європі дуже складна ситуація з приводу санкцій. Європа та ЄС ‒ це консенсусне рішення. Там більше ніж 20 країн, і домовитися їм про однакове ставлення до санкційної політики дуже непросто. Є досі симпатики Путіна та його режиму. Так, якісь рішення будуть ухвалені, але чи будуть вони дієві? Мені здається, що флагманом тут будуть США.

Ряба: Чи варто очікувати звільнення українських військових моряків? І чи варто це очікувати до президентських виборів в Україні?

‒ До президентських виборів в Україні цього не станеться. Вони самі сказали: «Поки не буде нового керівництва в Україні, ми нічого робити не будемо». Про це було сказано і Лавровим, і Путіним.

Ряба: А якщо враховувати втручання США та Європи?

Це виглядатиме як допомога Порошенку на виборах

– До виборів залишається три з половиною місяці. З урахуванням свят у Росії, які будуть у першій половині січня, з урахуванням усієї проблематики, яка супроводжує всю цю історію, я думаю, що до кінця березня навряд чи таке рішення відбудеться. Хоча, знову-таки, нічого не можна виключати. Але вони вже повідомили, що поки не минуть всі процесуальні дії з боку суду, з боку слідства тощо, вони нічого робити не будуть. А потім, сказав Лавров, обмін можливий. Мені віриться, що вони витримають цю паузу. Навряд чи вони зараз погодяться щось зробити. З їхньої точки зору, це виглядатиме як допомога Порошенку на виборах. Чого вони допустити не можуть.

Некреча: Чи збираєтеся ви ще до Криму?

‒ До Криму я не збираюся. Ви знаєте, чого в Крим я їздив. У мене був спеціальний дозвіл і я брав участь у справі Ільмі Умерова (заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу ‒ КР). Якби я в ній не брав участі, то я б не поїхав і не став би порушувати законодавство. Я спеціально чекав місяць або півтора, коли мені дадуть такий дозвіл. До Криму я не поїду. У мене немає мотивації порушувати закон. Мені в Криму зовсім нічого робити. Якби я був адвокатом, то, напевно, ще можна було б обговорювати якісь поїздки.

(Текст підготував Артем Лаптієв)