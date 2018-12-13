Болтон: зустрічі Трампа і Путіна не буде, поки Росія утримує українські кораблі й моряків

Зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна не буде доти, доки Росія утримує захоплені нею українські кораблі та їхні екіпажі, заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

«Я не бачу обставин в осяжному майбутньому, щоб така зустріч могла відбутися, доки кораблі і моряки не будуть звільнені», – цитує слова Болтона з виступу в аналітичному центрі у Вашингтоні агенція Reuters.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими силовиками.

Востаннє Трамп і Путін зустрічалися в липні у Фінляндії. Після тривалих консультацій сторони вирішили відкласти наступний повноформатний американсько-російський саміт до наступного року.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів, троє моряків були поранені.

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