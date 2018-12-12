Меркель підтримала продовження санкцій проти Росії

Німеччина виступає за продовження санкцій проти Росії, заявила в німецькому парламенті канцлер Анґела Меркель. 13-14 грудня на саміті Європейської ради зберуться лідери ЄС, які ухвалять рішення щодо продовження обмежувальних заходів на рік.

Меркель пов’язала необхідність продовження санкцій з діями Росії в Керченській протоці, де 25 листопада російські прикордонники захопили екіпаж трьох українських кораблів і самі судна.

«Ми не можемо прийняти претензії Росії на Азовське море», – наведені слова Меркель у Twitter Християнсько-демократичного союзу (німецької владної партії).

Водночас агентство Reuters повідомляє, що за день до відкриття саміту в Брюсселі серед європейських лідерів немає консенсусу з приводу запровадження нових санкцій проти Росії. Про це агентству розповіло джерело у владі Німеччини.

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У кінці листопада голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що 13-14 грудня в Брюсселі відбудеться саміт, на якому лідери ЄС ухвалять рішення щодо продовження санкцій проти Росії.

Перші санкції проти Росії Брюссель запровадив після анексії Криму в березні 2014 року. У наступні роки санкційний перелік значно розширили, в основному через збройний конфлікт на Донбасі: Євросоюз звинувачує Москву у військовій підтримці бойовиків. Влада Росії це заперечує.