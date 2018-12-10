Моґеріні: підтримка регіонів України через блокування Керченської протоки важливіша за санкції проти Росії

У Євросоюзі допомогу регіонам України, які постраждали внаслідок блокування Росією Азовського моря, вважають більш дієвою, ніж санкції, заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні 10 грудня у Брюсселі.

Відповідаючи на питання журналіста щодо того, чи планує Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії у зв’язку з подіями біля Керченської затоки, де Росія захопила три українські кораблі і моряків, Моґеріні висловила думку, що санкційний тиск – це лише частина діяльності Євросоюзу.

«Ми разом із країнами-членами шукаємо конкретних заходів підтримки, щоб допомогти регіонам, які зазнали найбільшого впливу через обмеження перевезень вантажів, на узбережжі Азовського моря. Ви знаєте, що для нас санкції і обмежувальні заходи лише частина тиску. Що є навіть більш важливим – це практична підтримка, яку ми можемо надати Україні і українському народу. Ми знаємо, що є велика потреба у підтримці, в тому числі економічній, а також у реформуванні країни», – заявила вона.

Моґеріні зазначила, що в понеділок 17 грудня планує зустрітись із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в ході його візиту до Брюсселя. За її словами, реформи в Україні стануть однією з тем обговорення під час зустрічі.

«Точкову підтримку регіонів, найбільш вразливих через обмеження вантажних перевезень Азовським морем, ми обговорили з міністром (закордонних справ України Павлом – ред.) Клімкіним і комісаром (європейським комісаром з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом – ред.) Ганом, йшлося про проекти, які ми можемо профінансувати і підтримати, щоб допомогти регіону. Зокрема ми маємо нещодавно запущену 15-мільйонну програму на 15 мільйонів євро і інші інструменти, в тому числі роботу, яку може виконати Європейський інвестиційний банк», – розповіла представниця Євросоюзу.

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Вона також нагадала про низку санкцій, вже запроваджених Євросоюзом, зокрема, через будівництво Керченського мосту.

10 грудня Євросоюз ухвалив санкції проти дев’яти осіб, причетних до так званих «виборів» у листопаді 2018 року в окупованих районах Луганської і Донецької областей.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.