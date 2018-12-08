Порошенко: Європа та Америка мають закрити свої порти для російських кораблів

Російським суднам має бути заборонений вхід в європейські й американські порти через агресивні дії Росії в Керченській протоці й Азовському морі, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

За словами Порошенка, необхідно мати сценарій, як відновити свободу судноплавства, як «зупинити незаконну окупацію Керченської протоки й Азовського моря». Він нагадав, що Україна має два порти на Азовському морі, в Маріуполі й Бердянську, через які проходить 40% українського експорту продукції металургійної промисловості.

Порошенко зазначив, що «блокада й окупація» Азовського моря має значні економічні наслідки.

«Ми не можемо це прийняти – ні ми, ні Європейський союз», – сказав Петро Порошенко, додавши, що це стосується і Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що прохід через Керченську протоку заблокований і для суден, які ходять під прапорами країн ЄС.

«У цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські й американські порти», – наголосив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що Україна готова до координації дій із партнерами у цьому питанні.

Раніше в суботу представники ФСБ Росії заявили, що українські військові кораблі порушили правила проходження Керченської протоки. Їх затримання пояснили в тому числі побоюванням, що вони атакують Керченський міст. У ФСБ також відмовилися вважати заарештованих українських моряків військовополоненими, вказавши на те, що стану війни між Росією і Україною немає. Російські представники також відкинули звинувачення в блокаді українських портів.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.