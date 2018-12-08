Порошенко обіцяє підписати закон про припинення договору про Дружбу з Росією 10 грудня

Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати закон про припинення з квітня наступного року Договору про дружбу з Росією. Про це президент заявив під час візиту до Львова.

«Є певний символізм у тому, що припинено нарешті дію Договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради. Він також був позавчора проголосований і в понеділок я його підпишу», – зазначив Порошенко.

Закон Верховна Рада прийняла 6 грудня. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Тобто цей законопроект передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Читайте також: Від «дружби держав» на кордоні України з Росією залишилася вулиця Дружби народів за колючим дротом

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця – 25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.