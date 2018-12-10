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10 Грудень 2018, Київ 16:00
Новини | Політика

ЄС назвав осіб, проти яких запровадили санкції через «вибори» на Донбасі

Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник потрапив під санкції ЄС

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Європейський союз назвав імена дев’ятьох осіб, проти яких запровадили санкції через «вибори» на непідконтрольних уряду територіях Донбасу.

Серед них:

  • голова виборчої комісії в підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» Ольга Позднякова;
  • голова виборчої комісії в підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» Олена Кравченко;
  • обраний ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник;
  • голова так званої «народної ради» угруповання «ДНР» Володимир Бідьовка;
  • голова так званої «народної ради» угруповання «ЛНР» Денис Мирошниченко;
  • заступник голови виборчої комісії угруповання «ДНР» Олексій Найденко;
  • заступник голови виборчої комісії угруповання «ЛНР» Максим Свідченко;
  • секретар виборчої комісії угруповання «ДНР» Володимир Висоцький;
  • секретар виборчої комісії угруповання «ЛНР» Катерина Терещенко.

Щодо цих людей запроваджується заборона на в’їзд до ЄС та замороження активів на території Євросоюзу.

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними.

Країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям на тій підставі, що в цих угодах такі вибори взагалі не передбачені – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.

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