У світі знову засудили «вибори» на частині Донбасу й закликали ліквідувати «ДЛНР»

Велика Британія, США і Європейський союз виступили з новим засудженням псевдовиборів, влаштованих Росією 11 листопада на окупованій частині українського Донбасу.

Міністерство закордонних справ Великої Британії також закликало Росію вивести свої війська й озброєння з території України, а Державний департамент США закликав ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Зокрема, в Лондоні «вибори» засудили як нелегітимні, такі, що суперечать мінським домовленостям, підривають зусилля задля досягнення миру в регіоні й незаконні за українським законодавством.

У заяві нагадано, що ці «вибори» відбулися на тлі невпинного порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності України: Росія надає озброєння сепаратистам на сході України.

«Закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання за мінськими домовленостями, припинити надання фінансової й військової допомоги сепаратистам і вивести свої війська і військове обладнання з території України», – мовиться в заяві британського МЗС.

Лондон також закликає шляхом дипломатичних зусиль створити умови для проведення в регіоні законних і вартих довіри виборів відповідно до мінських домовленостей.

У Вашингтоні заявили, що приєднуються до європейських союзників і партнерів у засудженні «псевдовиборів на контрольованій Росією частині сходу України».

«Вчорашні незаконні процеси були спробою Москви узаконити своїх донбаських маріонеток, так звані «ДНР» і «ЛНР». Цим утворам немає місця за мінськими домовленостями чи в межах конституційної системи влади в Україні, і вони мають бути ліквідовані разом із незаконними збройними утвореннями», – наголошено в заяві Держдепартаменту.

«Якщо Росія розраховувала, що незаконні «вибори» 11 листопада приведуть до міжнародної поваги до її маріонеток, то міжнародна реакція свідчить, що вона помилилася. ОБСЄ відмовилася спостерігати за вчорашнім фарсом. Дії Росії засудили у столицях по обидва боки Атлантичного океану і на трибунах Ради безпеки ООН та ОБСЄ. США і ЄС виступили єдиним голосом проти вчорашнього порушення суверенітету і територіальної цілісності України», – мовиться в заяві.

При цьому у Вашингтоні додали: «Ми продовжимо накладати пов’язані з Україною санкції проти Росії, доки Москва не виконає повністю мінські домовленості і не поверне Україні контроль над Кримом».

У Європейському союзі, зі свого боку, нагадали, що засуджують псевдовибори як порушення міжнародного права і зобов’язань за мінськими домовленостями, а також порушення суверенітету і законодавства України, про що ЄС уже оприлюднював заяву напередодні цього заходу, 10 листопада. При цьому, як підтвердила на брифінгу речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Мая Коціянчич, тему цих «виборів» розгляне на засіданні 19 листопада Рада ЄС у форматі міністрів закордонних справ.

Напередодні, 9 листопада, і кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, і російські агентства повідомляли, що на тому засіданні міністри також обговорять можливість запровадити нові санкції проти організаторів «виборів».

Україна і значна частина міжнародної спільноти, включно з низкою міжнародних організацій, уже не раз заявляли, що відкидають влаштовані Росією 11 листопада на окупованій частині Донбасу псевдовибори, й наголошували, що вони грубо порушують і мінські домовленості про врегулювання в регіоні, і українське й міжнародне законодавство, а відтак не мають ніяких наслідків. Ідеться також про можливість розширення санкцій ЄС і США, запроваджених щодо Росії та підпорядкованих їй діячів через агресію на сході України, також на осіб і організації, причетні до влаштування цих «виборів».

Росія натомість твердить, ніби ці «вибори» нових ватажків двох угруповань і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям, на тій підставі, що в цих угодах ні про які такі вибори взагалі не згадано – а відтак вони, мовляв, і не заборонені. Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».