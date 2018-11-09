Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через «вибори» на Донбасі

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять ситуацію в Україні на зустрічі 19 листопада в Брюсселі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Обговорюватимуться «вибори» на Донбасі та можливість запровадження санкцій щодо їхніх організаторів. Теми Азовського моря та Криму також будуть включені до порядку денного», – вказав Юзвяк.

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Посольство США 7 листопада закликало жителів сходу України бойкотувати «вибори», які на окупованих територіях організовують підтримувані Росією бойовики.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі завив 8 листопада, що «надзвичайно стурбований оголошенням «виборів», які мають відбутися в окремих районах Донецької та Луганської областей 11 листопада» і що це «суперечить букві та духу Мінських угод».

7 вересня в угрупованні «ДНР» оголосили про намір обрати собі нового лідера 11 листопада. Це сталося після того, як попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

Рішення про проведення 11 листопада виборів «глави» і «депутатів» напередодні ухвалили і в угрупованні «ЛНР».

Це суперечить Мінським угодам, згідно з якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, у відповідності до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, що у випадку проведення голосування його результати будуть «юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою».

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