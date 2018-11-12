У Кремлі повідомили, як поставилися до псевдовиборів на частині Донбасу

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, як у Кремлі сприйняли псевдовибори, влаштовані на окупованій частині українського Донбасу: за його словами, там «із розумінням» поставилися до цього кроку.

Як сказав Пєсков журналістам, говорячи про окуповані території, «мова йде про дві республіки, що відторгнені Україною і перебувають у стані абсолютного ембарго», і «цим республікам нічого не залишається, крім самоорганізовуватися…»

На запитання про рівень впливу Москви на підтримувані й керовані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, речник Кремля не дав прямої відповіді, назвавши питання «вкрай абстрактним».

Він також додав, що йому нічого не відомо про те, чи буде президент Росії офіційно вітати чільників бойовиків, яких угруповання проголосили «обраними».

Україна і значна частина міжнародної спільноти, включно з низкою міжнародних організацій, відкинули влаштовані Росією 11 листопада на окупованій частині Донбасу псевдовибори й наголосили, що вони грубо порушують і мінські домовленості про врегулювання в регіоні, і українське й міжнародне законодавство, а відтак не мають ніяких наслідків. Ідеться також про можливість розширення санкцій ЄС і США, запроваджених щодо Росії та підпорядкованих їй діячів через агресію на сході України, також на осіб і організації, причетні до влаштування цих «виборів».

Росія натомість твердить, ніби ці «вибори» нових ватажків двох угруповань і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям, на тій підставі, що в цих угодах ні про які такі вибори взагалі не згадано – а відтак вони, мовляв, і не заборонені. Угруповання ж «ДНР» і «ЛНР», які мають у своїх назвах слово «республіка», а також контрольовані ними й російськими гібридними силами на цей час території, в Росії зазвичай називають «проголошеними республіками Донбасу»; цього разу Пєсков говорив уже просто про «республіки», хоча Москва їх офіційно не визнає як «державні утворення».

Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Раніше, у 2015–16 роках, в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» уже кілька разів намагалися самочинно провести місцеві вибори, але після року численних перенесень урешті відмовилися від таких планів. Тоді Москва теж, на відміну від України і міжнародної спільноти, відмовлялася засудити такі плани і заявляла, що «розуміє» їх і вважає «вимушеними».