Українська сторона у ТКГ: відповідальність за «псевдовибори» на Донбасі повністю покладається на Росію

Українська сторона Тристоронньої контактної групи рішуче засудила «організацію Росією» псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. Заяву опублікувала у Facebook перша віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко .

«Як сторона і підписант Мінських домовленостей Російська Федерація вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними», – ідеться у заяві.

«Ігноруючи консолідовану позицію світової спільноти і міжнародних організацій щодо нелегітимного характеру зазначених псевдовиборів та невизнання їх результатів, Кремль свідомо пішов на загострення ситуації на Донбасі. Псевдовибори – це провокація , спрямована на зрив крихкого процесу мирного врегулювання на Донбасі», – зазначає українська сторона.

Представники України у ТКГ вимагають притягти до відповідальності причетних до організації «виборів».

«Уся відповідальність за руйнівні наслідки так званих «позачергових виборів» для подальшої імплементації Мінських домовленостей повністю покладається на Російську Федерацію. Зі свого боку, Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей. Ми вимагаємо негайного скликання позачергового скликання ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі», – ідеться у заяві.

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Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. «ЄС вважає «вибори»… незаконними і не визнає їх», – йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада.

ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Президент України Петро Порошенко повідомив 10 листопада про дії, до яких вдається українська держава у зв’язку з організацією так званих «виборів» на окупованій частині Донбасу.

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Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

Псевдовибори суперечать Мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.

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