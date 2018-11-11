(Друкуємо мовою оригіналу)

11 ноября в ОРДЛО проходят так называемые «выборы», к которым на неподконтрольных Украине территориях готовились довольно активно, пытаясь создать иллюзию демократического «государственного процесса». «Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить максимально открытые и честные выборы как депутатов, так и главы республики», – заявила председательница так называемой «ЦИК» группировки «ДНР» Ольга Позднякова. В группировке «ЛНР» тоже «беспокоятся» о проведении прозрачных и непредвзятых «выборов». Как должны проводиться выборы по международным стандартам и почему «выборы» в ОРДЛО считаются бутафорскими?

Украина, США и Европа официально осудили проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО, в частности, об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн. Также перед заседанием Совбеза ООН восемь стран-членов Европейского союза в общем заявлении подтвердили позицию Европейского союза относительно «выборов». Представители международного сообщества имеют все основания осуждать и не признавать процесс, который в ОРДЛО именуют «выборы». Он нарушает Минские соглашения, а также противоречит международным демократическим принципам проведения выборов.

Также стоит отметить, что группировки «ДНР» и «ЛНР» не признаны в мире, проведение «выборов», как и любых других государственных процессов в ОРДЛО – не соответствует международному праву и не является легитимным.

Всеобщая декларация прав человека, которая была провозглашена резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 1948 года, стоит у истоков международных стандартов демократических выборов. Положения декларации были уточнены в Международном пакте о гражданских и политических правах.

«Право каждого человека принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Воля народа должна быть основой власти правительства…» ​(Статья 21, Всеобщая декларация прав человека).

В ОРДЛО активно призывали местных жителей «принять участие в управлении своей страной через посредство свободно избранных представителей», то есть к волеизъявлению в так называемых «выборах». Но все ли могли принять участие в управлении своей «страной» непосредственно?

Эксперты заявляют, что задача «выборов» – легитимация нынешних главарей группировок в ОРДЛО: Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. А те, в ком «действующие власти» группировок видели оппозицию, постепенно убрали из публичного пространства, в частности, под предлогом «нарушения предвыборных процедур», например, Александра Ходаковского, Андрея Пургина, Павла Губарева, Леонида Держака.

Подробнее в материале: «Токсичные герои «Новороссии» не нужны Москве» – Мацука о «выборах» в ОРДО

На должность «главы ДНР» из десяти кандидатов осталось пять, а «ЛНР» из восьми – четыре. Таким образом, кроме Пушилина и Пасечника, в списках остались технические кандидаты.

​«Принцип свободных выборов предусматривает обеспечение таких основных прав, как право свободного освещения СМИ избирательной кампании, не ограничивая медиа в освещении выборов в полном объеме» (Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ; Кодекс надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии)

В так называемых «провластных» СМИ группировок «ЛДНР» сообщалось мало информации о деятельности всех кандидатов, кроме Пушилина и Пасечника. Некоторые фамилии фигурируют лишь в новостях о процессе подготовки к «выборам» и ни слова об их предвыборных кампаниях, заявлениях или какой-либо активности.

Раннее, еще живой главарь «ДНР» Александр Захарченко заявлял, что в «ДНР» не запрещено выражать свое мнение и за это не арестовывают. Более того, в так называемых «ЦИК» группировок «ЛДНР» предусматривается порядок аккредитации представителей СМИ для освещения «выборов», но независимость и неангажированность медиа остается под сомнением.

Стоит напомнить, что украинский журналист и блогер Станислав Асеев пребывает в плену боевиков в Донецке с лета 2017 года. И это не единичный случай ограничения свободы журналистов и активистов в ОРДЛО. В ОРДО арестовывают и своих сторонников за инакомыслие или выражение неугодной «власти» позиции.

«Свободному формированию мнения избирателей могут препятствовать действия физических лиц, пытающихся, например, подкупить избирателей: такую практику государство обязано предотвращать или наказывать должным образом»;

«Избиратели должны быть защищены от запугивания или ограничений, которые им препятствовали голосовать или отдавать свой голос в соответствии со своими намерениями» (Кодекс надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии).

В ОРДЛО же наоборот пытались заманить на выборы и подкупить избирателей, о предотвращении манипуляции общественным мнением местных жителей речи не идет. Например, мобильный оператор «Лугаком» обещает подарить пополнение счета первым 300 тысячам избирателей в ОРЛО на 100 рублей (около 1,5 долларов), о чем заявили сами представители компании.

Помимо этого, на некоторых избирательных участках организовывают торговлю по льготным ценам в день «выборов», «культурно-массовые мероприятия» – конкурсы и беспроигрышные лотереи для всех избирателей. Об этом сообщается в объявлениях, развешанных по городам в ОРДЛО.

А на центральной площади оккупированного российскими гибридными силами Донецка готовят «праздничные мероприятия в честь «выборов».

Также правозащитники получали информацию об угрозах и принуждении к голосованию за конкретного кандидата. «Чиновникам» обещается надбавка к зарплате после «выборов».

«…приглашают наблюдателей от любых других государств-участников СБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и организаций, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, допускаемом законом» (Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ). ​

Председательница так называемой «ЦИК ДНР» Ольга Позднякова заявила о том, что «наблюдатели» из 14 стран подтвердили свое участие на «выборах». Также по предыдущим сообщениям, «наблюдатели» из Испании, Нидерландов, Турции и Франции якобы позитивно оценили подготовку к «выборам» в ОРДО.

Но, как уже упоминалось, страны Европейского cоюза заявили, что не признают и осуждают проведение «выборов» в ОРДЛО, среди которых также были Франция, Нидерланды.

Помимо вышеупомянутых международных документов, проведение «выборов» в ОРДЛО нарушает Минские соглашения.

«В первый день после отвода (тяжелого вооружения – ред.) начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины [...], а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона» (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений).

По мнению директора Центра политической конъюнктуры в России Алексея Чеснакова, в Минских договоренностях прописано регулирование лишь муниципальных выборов на Донбассе, а «выборы глав и народных советы ЛДНР не являются муниципальными», и значит не нарушают «Минск», но по документу выборы возможны лишь после политического урегулирования конфликта, в соответствии с украинским законодательством и стандартам ОБСЕ.

Прошлые так называемые «выборы», которые проводились в ОРДЛО в 2014 году, также нарушали международные соглашения, в том числе Минские договоренности, несмотря на протесты Евросоюза и ОБСЕ. Тогда Россия, как и сейчас, не выполнила свою часть политических обязательств.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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