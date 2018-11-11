Бойовики заявили про початок псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу

На окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходять псевдовибори ватажків та підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляють російські ЗМІ і медіа бойовиків.

Зазначається, що «вибори» почалися о 8:00 за московським часом (о 7:00 за Києвом).

На окупованих територіях працюють 408 «виборчих дільниць», 153 з них – у Донецьку, повідомляюь представники «ЛДНР». Вони підкреслили, що поза окупованими територіями «голосування» не проводять.

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Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. «ЄС вважає «вибори»… незаконними і не визнає їх», – йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада.

ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Президент України Петро Порошенко повідомив 10 листопада про дії, до яких вдається українська держава у зв’язку з організацією так званих «виборів» на окупованій частині Донбасу.

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Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

Псевдовибори суперечать Мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.