Макрон і Меркель на зустрічі з Порошенком засудили псевдовибори на Донбасі – спільна заява

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель виступили зі спільною заявою після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі, в якій засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори.

Як мовиться в заяві, яку оприлюднила прес-служба німецького уряду, Макрон і Меркель «наголосили, що незаконні і нелегітимні «вибори» в окремих районах Донецької і Луганської областей, проведені сьогодні (11 листопада – ред.) всупереч численним закликам світової спільноти, суперечать духові мінських домовленостей і декларації голів держав і урядів чотирьох держав «нормандського формату», узгодженої ними одночасно з Мінським комплексом заходів у лютому 2015 року».

Макрон і Меркель наголосили, що «проведення цих так званих виборів підриває територіальну цілісність і суверенітет України», мовиться в заяві.

Обидва керівники наголосили, що місцеві вибори у згаданих регіонах можуть відбуватися тільки відповідно до мінських домовленостей, і, таким чином, відповідно до стандартів ОБСЄ і законодавства України.

Вони також привітали продовження українським парламентом із ініціативи Порошенка до 31 грудня 2019 року чинності закону про так званий «особливий статус» цих регіонів (так неофіційно називають закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування там, але ніякого спеціального статусу не передбачає – ред.), заявили Макрон і Меркель.

«Щодо питання про створення місії ООН, вони послалися на запрошення до подальших політичних обмінів на рівні міністерств закордонних справ», – мовиться в заяві.

Керівники також рішуче підтримали обмін утримуваними особами і звільнення політичних в’язнів до кінця року, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Раніше 11 листопада Порошенко, повідомляючи про цю ж зустріч, заявив, що в переговорах із Макроном і Меркель вони засудили псевдовибори на окупованій частині Донбасу і обговорили запровадження в регіоні миротворчої місії під егідою ООН.

«Лідери країн висловили тверду позицію щодо засудження фейкових «виборів» на Донбасі і підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Було наголошено, що ці «вибори» – це факт брутального порушення Росією взятих на себе зобов’язань у рамках мінських домовленостей. У той же час відзначено відповідальне ставлення України до виконання мінських домовленостей», – мовилося в повідомленні про цю зустріч у президентському фейсбуці.

«Із президентом Макроном та канцлером Меркель обговорили просування пропозиції України щодо запровадження миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі і підтримки цієї позиції з боку Франції та Німеччини. Переконаний, тільки миротворці забезпечать безпековий компонент мінських угод», – додав Порошенко.

Цього дня президент України, як і ще багато лідерів держав світу, перебував у Парижі, де вшановували соту річницю закінчення Першої світової війни.

Керівники Німеччини і Франції є партнерами України, зокрема в так званому «нормандському форматі», в її протистоянні російській агресії.

Підтримувані і спрямовувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про проведення 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «виборів» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів», а відтак і влаштували ці «вибори». Такий крок суперечить мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

І Україна, і низка держав Заходу, і міждержавні об’єднання, зокрема, Євросоюз, НАТО чи ОБСЄ, не раз засуджували проведення цих «виборів», наголошували на тому, що вони порушують мінські домовленості і перешкоджають виконанню цих угод, і попереджали, що ці заходи є нелегітимними і не матимуть ніяких юридичних наслідків, а їхні «результати» не будуть визнані. Вони також закликали населення окупованих територій не брати участі у виборах, а від Росії, яка фактично керує цими територіями, вимагали скасувати цей захід. У Києві також попереджали, що участь у псевдовиборах є порушенням українського законодавства.

Росія домагається створення місії ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у першу чергу поблизу лінії контакту. Україна і її західні союзники, зокрема й Німеччина і Франція, відкидають такий підхід, що означав би замороження нинішнього конфлікту, і вимагають створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією, і мала б широкий миротворчий мандат. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще триває: Росія блокує розгляд пропозицій України і Заходу.

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