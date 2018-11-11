Президент України: з керівниками Франції й Німеччини обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко повідомив, що в переговорах із президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Анґелою Меркель вони засудили псевдовибори на окупованій частині Донбасу і обговорили запровадження в регіоні миротворчої місії під егідою ООН.

«Лідери країн висловили тверду позицію щодо засудження фейкових «виборів» на Донбасі і підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Було наголошено, що ці «вибори» – це факт брутального порушення Росією взятих на себе зобов’язань у рамках мінських домовленостей. У той же час відзначено відповідальне ставлення України до виконання мінських домовленостей», – мовиться в повідомленні про цю зустріч у президентському фейсбуці.

«Із президентом Макроном та канцлером Меркель обговорили просування пропозиції України щодо запровадження миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі і підтримки цієї позиції з боку Франції та Німеччини. Переконаний, тільки миротворці забезпечать безпековий компонент мінських угод», – додав Порошенко.

Цього дня президент України, як і ще багато лідерів держав світу, перебуває в Парижі, де вшановують соту річницю закінчення Першої світової війни.

Керівники Німеччини і Франції є партнерами України, зокрема в так званому «нормандському форматі», в її протистоянні російській агресії.

Підтримувані і спрямовувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про проведення 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «виборів» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

І Україна, і низка держав Заходу, і міждержавні об’єднання, зокрема, Євросоюз, НАТО чи ОБСЄ, не раз засуджували проведення цих «виборів», наголошували на тому, що вони порушують мінські домовленості і перешкоджають виконанню цих угод, і попереджали, що ці заходи є нелегітимними і не матимуть ніяких юридичних наслідків, а їхні «результати» не будуть визнані. Вони також закликали населення окупованих територій не брати участі у виборах, а від Росії, яка фактично керує цими територіями, вимагали скасувати цей захід. У Києві також попереджали, що участь у псевдовиборах є порушенням українського законодавства.

Росія домагається створення місії ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у першу чергу поблизу лінії контакту. Україна і її західні союзники, зокрема й Німеччина і Франція, відкидають такий підхід, що означав би замороження нинішнього конфлікту, і вимагають створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією, і мала б широкий миротворчий мандат. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще триває: Росія блокує розгляд пропозицій України і Заходу.

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