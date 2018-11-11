На псевдодільницях у Донецьку і Луганську продають продукти зі знижками, людям погрожують на КПВВ 

На дільницях, де підконтрольні Росії бойовики проводять у неділю, 11 листопада, так звані вибори, продають продукти зі знижками. Біля багатьох шкіл, технікумів проходять ярмарки. Про це повідомляють з непідконтрольної території слухачі Радіо Донбас.Реалії (проекту Радіо Свобода).

Так, на дільницях у Луганську товари продають на 30% дешевше, ніж на ринку. Якщо на ринку, приміром, яйця коштують 50 рублів (21 грн.), то там 35 (15 грн.). Такі ж ярмарки проходять у Донецьку.

Також, як повідомляють з Луганська, деяким працівникам бюджетної сфери назвали конкретний час, коли вони мають «проголосувати». Жінці, яка працює в університеті, сказали, що вона має прийти з 8-ї до 9-ї ранку.

«Я прийшла, всіх повикреслювала, кинула в бокс і пішла», – розповіла вона.

За повідомленням очевидців, бойовики на переході з окупованої території у Станиці Луганській запитують у людей, чому вони не на дільницях і погрожують, що якщо вони не повернуться в неділю на окуповану територію і не проголосують, «все буде погано».

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На окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходять псевдовибори ватажків та підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».​

Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори». «ЄС вважає «вибори»… незаконними і не визнає їх», – йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада. ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Президент України Петро Порошенко повідомив 10 листопада про дії, до яких вдається українська держава у зв’язку з організацією так званих «виборів» на окупованій частині Донбасу.

Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

Псевдовибори суперечать Мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.

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