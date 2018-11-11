Волкер заявив, що «ЛДНР» не мають місця у «мінському процесі»

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що озброєним угрупування «ДНР» та «ЛНР» не місце у «мінському процесі».

«Так звані «народні республіки» не мають місця в Мінських угодах і є нелегітимними органами, підтримуваними російською військовою міццю, і створені Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою», – наголосив Волкер.

«Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські «вибори» і блокує дипломатичний прогрес», – додав дипломат.

На окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходять псевдовибори ватажків підтримуваних Росією збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори». ЄС вважає їх «незаконними і не визнає їх», йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада. ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

Псевдовибори суперечать Мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

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Росія твердить, ніби Мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.

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