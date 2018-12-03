Посли ЄС 5 грудня розглянуть санкції проти 9 осіб через «вибори» на Донбасі

Офіційні представники країн Євросоюзу 5 грудня мають схвалити санкції проти дев’яти осіб, відповідальних за організацію фейкових «виборів» на сході України, повідомив 3 грудня брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

«Міністри закордонних справ країн ЄС підтвердять це рішення наступного місяця», – додав кореспондент.

За його даними, санкції проти п’яти осіб, причетних до атаки в британському місті Солсбері, також мають бути схвалені до Різдва (25 грудня – ред.).

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними.

Країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям на тій підставі, що в цих угодах такі вибори взагалі не передбачені – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.