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03 Грудень 2018, Київ 11:48
Новини | Політика

Посли ЄС 5 грудня розглянуть санкції проти 9 осіб через «вибори» на Донбасі

«Вибори» 11 листопада не визнали і відкинули у світі

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Офіційні представники країн Євросоюзу 5 грудня мають схвалити санкції проти дев’яти осіб, відповідальних за організацію фейкових «виборів» на сході України, повідомив 3 грудня брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

«Міністри закордонних справ країн ЄС підтвердять це рішення наступного місяця», – додав кореспондент.

За його даними, санкції проти п’яти осіб, причетних до атаки в британському місті Солсбері, також мають бути схвалені до Різдва (25 грудня – ред.).

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними.

Плакат учасників мітингу у Запоріжжі, 19 лютого 2016 року
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Країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям на тій підставі, що в цих угодах такі вибори взагалі не передбачені – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.

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