ЄС запровадить санкції за псевдовибори на Донбасі – голова МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович наголошує, що Європейський союз запровадить санкції проти осіб, відповідальних за організацію 11 листопада так званих «виборів» на окупованій частині Донбасу.

Про це керівник МЗС Польщі заявив на спільній з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним прес-конференції у Києві.

«Польща ініціювала дискусію у Європейському союзі після нелегальних виборів на Донбасі», – зазначив Чапутович.

«Ми зараз працюємо над розробкою санкцій щодо відповідальних осіб, які організували ці нелегальні дії», – наголосив голова МЗС Польщі.

За словами Чапутовича, Європейський союз найближчим часом назве прізвища осіб, щодо яких будуть застосовані санкції.

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними.

Країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям на тій підставі, що в цих угодах такі вибори взагалі не передбачені – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.