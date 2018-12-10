ЄС затвердив санкції проти дев’ятьох людей через «вибори» на Донбасі

Європейський союз затвердив санкції проти дев’ятьох людей через «вибори» на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

Як передає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, щодо цих людей запроваджується заборона на в’їзд до ЄС та замороження активів на території Євросоюзу.

За словами журналіста, рішення буде опубліковане в офіційному журналі Європейського союзу сьогодні близько опівдня.

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними.

Країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям на тій підставі, що в цих угодах такі вибори взагалі не передбачені – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.