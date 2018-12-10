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10 Грудень 2018, Київ 11:08
Новини | Міжнародні

ЄС затвердив санкції проти дев’ятьох людей через «вибори» на Донбасі

«Вибори» на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу відбулися 11 листопада

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Європейський союз затвердив санкції проти дев’ятьох людей через «вибори» на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

Як передає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, щодо цих людей запроваджується заборона на в’їзд до ЄС та замороження активів на території Євросоюзу.

За словами журналіста, рішення буде опубліковане в офіційному журналі Європейського союзу сьогодні близько опівдня.

«Путін перехитрив сам себе» – Тимчук про «вибори» на Донбасі (Відео)
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«Путін перехитрив сам себе» – Тимчук про «вибори» на Донбасі (Відео)

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На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними.

Країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

Росія заявляє, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям на тій підставі, що в цих угодах такі вибори взагалі не передбачені – а відтак вони, мовляв, і не заборонені.

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