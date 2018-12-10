Євросоюз визначає новий режим санкцій за порушення прав людини

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі 10 грудня дали політичну згоду на пропозицію Нідерландів щодо запровадження нового режиму санкцій проти осіб, звинувачених у порушенні прав людини у всьому світі. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У листопаді влада Нідердандів запропонувала запровадити заморожування активів та заборону на отримання віз щодо «окремих порушників прав людини в усьому світі, не пов’язаних з політичним контекстом та міжурядовими процесами».

Запропонована схема відрізнятиметься від чинних режимів санкцій ЄС, які є географічно обмеженими.

Джерела в Євросоюзі повідомили Радіо Свобода, що дипломати ЄС планують до літа 2019 року узгодити деталі нового механізму санкцій.

Ця пропозиція в разі схвалення може стати європейською версією американського «акту Магнітського», спрямованого на покарання осіб, відповідальних за порушення прав людини.

Законопроект названий на честь російського юриста Сергія Магнітського, який був затриманий російською владою після викриття схеми розкрадання з бюджету на 230 мільйонів доларів. Магнітський помер у московській в’язниці в 2009 році.