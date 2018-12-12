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12 Грудень 2018, Київ 20:22
Новини | Політика

Порошенко їде в Брюссель говорити про санкції проти Росії – АП

Президент України зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском і керівництвом Європейської комісії, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, канцлером Німеччини Анґелою Меркель

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Президент України Петро Порошенко 12-13 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя в рамках засідання Європейської ради, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, президент проведе низку зустрічей із керівництвом ЄС і НАТО, а також лідерами держав-членів Євросоюзу щодо реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних і секторальних санкцій ЄС у зв’язку з російською агресією на Донбасі.

Очікується, що президент України зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском і керівництвом Європейської комісії, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, канцлером Німеччини Анґелою Меркель й іншими європейськими лідерами.

Напередодні про плановану зустріч Столтенберґа з Порошенком повідомляла прес-служба НАТО.

Україна-Росія. Війна у морі?
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Україна-Росія. Війна у морі?

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