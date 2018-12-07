Росія може загрожувати членам НАТО в Чорному морі – Порошенко

Росія загрожує чорноморським державам, які є членами НАТО. Про це президент України Петро Порошенко написав у своїй статті для The New York Times, повідомляє 7 грудня прес-служба глави держави.

«Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. В даний час Росія має загрозливу кількість морських кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком», – твердить Порошенко.

Глава держави акцентував увагу на значній присутності Росії також у Балтійському морі. «Нещодавно російські бійці не вперше були перехоплені над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом «Північний потік-2», який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?» – наголосив Порошенко.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.