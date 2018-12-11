Порошенко зустрінеться з генсекретарем НАТО в Брюсселі

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом 13 грудня у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, повідомляє прес-служба НАТО.

Про що йтиметься на переговорах – у повідомленні не уточнюється.

Прес-служба українського президента про поїздку Петра Порошенка в Брюссель наразі не повідомляла.

Після нещодавнього захоплення Росією українських моряків поблизу Керченської протоки Порошенко заявляв, що Москва може загрожувати членам НАТО в Чорному морі.