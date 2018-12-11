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11 Грудень 2018, Київ 22:17
Новини | Політика

Порошенко зустрінеться з генсекретарем НАТО в Брюсселі

Про тему розмови в прес-центрі НАТО не повідомили

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Президент України Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом 13 грудня у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, повідомляє прес-служба НАТО.

Про що йтиметься на переговорах – у повідомленні не уточнюється.

Прес-служба українського президента про поїздку Петра Порошенка в Брюссель наразі не повідомляла.

Після нещодавнього захоплення Росією українських моряків поблизу Керченської протоки Порошенко заявляв, що Москва може загрожувати членам НАТО в Чорному морі.

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