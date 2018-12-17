Фейгіна цього тижня не пустять до Сущенка

Керівництво колонії, де утримують засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, вирішило не пускати до нього адвоката Марка Фейгіна. Про це юрист повідомив у Facebook.

«Від українського журналіста Сущенка, який відбуває покарання в ІК-11 в Кірово-Чепецьку, стало відомо, що керівництво колонії вирішило не пускати мене до мого підзахисного цього тижня, всупереч ч. 4 ст. 89 УІК. Якщо так, то ми звернемося зі скаргою до ЄСПЛ, з урахуванням умов утримання», – зазначив Фейгін.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

20 листопада президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.