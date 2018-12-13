Комітет захисту журналістів назвав країни-лідери за числом ув’язнених працівників ЗМІ

Туреччина, Китай і Саудівська Аравія є лідерами серед країн світу за кількістю ув’язнених журналістів, заявив у щорічній доповіді базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ).

Уже третій рік поспіль за ґратами через свою професійну діяльність перебувають понад 250 журналістів, у тому числі 33 жінки. У Туреччині щонайменше 68 журналістів перебувають у в’язницях, у Китаї таких 47, у Саудівській Аравії – 16.

Авторитарні режими все частіше використовують тюремне ув’язнення для придушення інакомислення, сотні журналістів в тюрмах – це нова норма, йдеться в доповіді КЗЖ. 70% журналістів перебувають під вартою за звинуваченнями в тероризмі і антидержавній діяльності. Найбільші терміни ув’язнення отримують ті журналісти, які пишуть на політичні та правозахисні теми, відзначають автори доповіді.

У списку КЗЖ згадані тільки журналісти, які відбувають ув’язнення в державних в’язницях. У нього не включені ті, хто пропав безвісти або утримується неурядовими угрупованнями. Через це в доповіді не згаданий, зокрема, український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, якого КЗЖ називає «арештованим проросійськими сепаратистами на сході України».