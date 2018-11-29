Сущенко вперше зателефонував з колонії – адвокат

Засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко вперше зателефонував з колонії. Його адвокат Марк Фейгін повідомив у Facebook, що журналіст перебуває у виправній колонії №11 у Кіровській області Росії.

«Щойно з ВК-11 мені зателефонував Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав усім привіт», – зазначив Фейгін.

20 листопада президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.