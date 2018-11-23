Сущенка утримують у сусідній камері з іншим ув’язненим у Росії українцем – Фейгін

Ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка утримують у сусідній камері з іншим бранцем з України Валентином Вигівським, повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін із посиланням на адвоката.

За словами Фейгіна, адвокат 23 листопада відвідав Сущенка в колонії в Кірово-Чепецьку.

«Адвокат передає від Сущенка всім привіт, дякує українцям за орден, яким його нагородили. Зі здоров’ям у Романа більш-менш в порядку. Чекає вирішення питання про обмін. Роман Сущенко після етапування в колонію перебуває в безпечному місці, тобто «в’язниця у в’язниці». Для його безпеки. Сидить в сусідній камері з українцем Вигівським», – написав Фейгін у Twitter 23 листопада.

Сам громадський захисник до українця в колонію потрапити наразі не зміг. За його словами, питання про його допуск будуть вирішувати у грудні.

20 листопада президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.