МЗС України висловило протест через вирок суду у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, у якій висловило протест через рішення Північно-Кавказького окружного військового суду Росії про засудження громадян України Енвера Мамутова до 17 років, Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова – до 9 років позбавлення волі. МЗС наголосило, що йдеться про відверто сфабриковані обвинувачення у терористичній діяльності.

«Це рішення вкотре підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу. Цю неприйнятну практику міжнародне співтовариство окремо засудило у схваленій 22 грудня резолюції ГА ООН «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» . Україна не буде мовчки спостерігати за цією практикою Росії і надалі використовуватиме всі можливі політико-дипломатичні важелі для звільнення своїх співгромадян», – мовиться у заяві.

МЗС закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на країну-агресора з метою припинення порушення прав людини в анексованому Криму та звільнення незаконно утримуваних громадян України.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії 24 грудня виніс вироки фігурантам першої бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір».

23 грудня син одного з фігурантів справи і координатор об’єднання «Кримська солідарність» Ділявер Меметов оприлюднив відеозвернення. Він назвав обвинувачення на адресу свого батька та інших фігурантів «огульними» та безпідставними.

21 грудня Меметов, Абільтаров, Мамутов і Абсетов виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично-вмотивований характер» кримінальної справи.

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12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій нею частині території України, хоча в Україні організація діє легально.