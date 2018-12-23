Крим: син фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» записав відеозвернення напередодні оголошення вироку

Син фігуранта Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Меметова, координатор «Кримської солідарності» Ділявер Меметов записав відеозвернення,у якому заявив, що кримськотатарський народ не прийме ярлик «терористів», передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні цих людей звинувачують у тероризмі і насильницькому захопленні влади. Всі ці огульні звинувачення на їхню адресу будуються лише на свідченнях лжесвідків та експертизах, що не витримують ніякої критики. Я з упевненістю можу сказати, що мій батько – не терорист. Я також впевнено можу сказати, що всі інші хлопці не мають ніякого стосунку до тероризму. Мусульмани – не терористи», – сказав Меметов в зверненні, яке опублікував у Facebook.

Північнокавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону у понеділок, 24 грудня, винесе вирок чотирьом кримським татарам, фігурантам Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Меметову, Руслану Абільтарову, Енверу Мамутову і Зеврі Абсеїтову.

Фігуранти бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» 21 грудня виступили в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону (Росія) з останнім словом. Жоден із них не визнав своєї провини. Всі вказали на «політично вмотивований» характер кримінальної справи.​

Російські прокурори просять призначити обвинувачуваним покарання у вигляді ув’язнення терміном від 10 до 17 років.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.