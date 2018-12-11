Російські прокурори просять від 10 до 17 років покарання бахчисарайським мусульманам

Сторона обвинувачення просить призначити затриманим в окупованому Криму бахчисарайським мусульманам, членам організації «Хізб ут-Тахрір» покарання у вигляді ув’язнення терміном від 10 до 17 років. Про це повідомляє у Facebook «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, 11 грудня в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону для Зеврі Абсеїтова і Рустема Абільтарова прокурор запросив по 10 років позбавлення волі, для Енвера Мамутова – 17 років, для Ремзі Меметова – 12 з половиною років за ґратами.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в «ісламському халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.