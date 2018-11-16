«Тероризм висмоктував із пальця». Активісти ‒ про відставку головного ФСБшника Криму

В анексованому Криму змінили керівника управління ФСБ Росії. Замість Віктора Палагіна його очолив російський генерал-лейтенант Леонід Михайлюк. Крим.Реалії вирішили дізнатися думку кримських активістів про відставку Палагіна.

На думку адвоката Олексія Ладіна, причиною відставки Віктора Палагіна могли стати прорахунки, допущені в роботі.

«Щодо факту зміни керівництва ФСБ Криму: Віктор Палагін, який очолював раніше управління ФСБ Криму, до цього очолював ФСБ Башкортостану, де «відзначився» кримінальними справами «екстремістської» спрямованості. Саме ці справи й стали пріоритетними для ФСБ у Криму. Однак останнім часом низка справ, пов'язаних із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір», повернулися судом на стадію слідства. Думаю, цей фактор, разом із прорахунками в керченській трагедії, і стали причиною заміни керівництва ФСБ Криму», ‒ розповідає Ладін.

«Що стосується нового керівника, то, незважаючи на те, що «нова мітла мете по-новому», будь-яких принципових змін я не очікую. Наскільки ж зміняться чи ні пріоритети в роботі управління ФСБ Криму, покаже час», ‒ прокоментував ситуацію Крим.Реалії адвокат.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, відставка Палагіна може стати вигідною главі російського уряду Криму Сергію Аксенову, у якого не склалися стосунки з уже колишнім керівником управління ФСБ у Криму.

На посаду ката підходить будь-хто з «команди»

«Взагалі-то відставки Палагіна вже чекали. Чи є це зміцненням позицій Аксенова? У них не склалися стосунки від самого початку окупації Криму. Але можуть і обох замінити. Що стосується репресій у Криму, ця програма дій визначена Москвою. На посаду ката підходить будь-хто з «команди», у кожного з них руки в крові невинних і всі неросіяни для них терористи. Їх так вирощують», ‒ сказав Крим.Реалії Чийгоз.

Проросійський громадський активіст Володимир Гарначук вважає, що Палагін «захопився» переслідуванням кримськотатарських активістів, що призвело тільки до більшого несприймання російської влади представниками народу, і при цьому він дозволив розцвісти корупції в Криму.

Після приїзду в Крим Віктор Палагін запам'ятався мені жорсткою позицією щодо кримських татар

«Палагін став першим керівником ФСБ у Криму. До цього він успішно боровся з корупцією в Башкирії та зачищав клан Рахімова. Після приїзду в Крим Віктор Палагін запам'ятався мені жорсткою позицією щодо кримських татар. Я ніколи не забуду, як при спробі прориву Джемілєва до Криму охоронець Палагіна, за його командою, вирвав фотоапарат у журналістки Радіо Свобода. Вигляд охоронця, який біжить в камуфляжних штанях, озброєний MP5, з камерою від натовпу розлючених кримських татар, досі викликає у мене посмішку. Тільки мій крик: «Кинь Гуся, тьху, фотоапарат!» ‒ врятував його від розправи на кордоні», ‒ пригадує Гарнарук.

«Після цього Палагін багато зробив у Криму для виявлення корупції, але при цьому проводив політику «жахання» кримських татар, що, на мій погляд, мало надлишковий характер і тільки розлютувало багатьох. Саме ФСБ затримала Назімова та Степанченка, влаштувавши провокацію хабара в Алушті на замовлення «Единой России». Але в цілому Палагін міг зробити набагато більше. Але не зробив. Корупція цвіте, Палагін їде. Крим продовжує занурюватися в «рідну гавань», ‒ поділився своїм баченням з Крим.Реалії громадський активіст.

Кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв не прогнозує змін у роботі російських силовиків на півострові після відставки Палагіна.

Кардинальних змін у роботі кримського ФСБ із приходом нового керівництва очікувати не доводиться

«Кардинальних змін у роботі кримського ФСБ із приходом нового керівництва очікувати не доводиться, тому що все залежить від системи, а не від того, що в ній іноді відбуваються ротації. Швидше за все, зміни почнуться у зв'язку з посиленням міжнародних санкцій. Не думаю, що Кремль залишився задоволений роботою Палагіна, адже за весь час його перебування на посаді головного чекіста Криму йому не вдалося домогтися лояльності від кримських татар, а систематичні викрадення людей, обшуки та арешти дали прямо протилежний результат», ‒ зазначив кримськотатарський активіст.

Активіст Леонід Кузьмін, вимушений через тиск із боку російських силовиків покинути Крим, вважає, що Палагін «зачистив» громадянське суспільство на півострові.

«Важко говорити, чи зміняться методи роботи при новому керівнику. Треба побачити перші дії людини на цій посаді. Якщо оцінювати попереднього керівника ФСБ у Криму, то можна виділити кілька моментів. Перше ‒ Віктор Палагін добре «зачистив» поле від вигаданих екстремістів. Друге ‒ це створення широкої агентурної мережі в усьому Криму. Третє ‒ це звуження громадського поля діяльності в Криму, як для активістів, так і для журналістів, правозахисників і політиків. Четверте ‒ контроль будь-якої громадянської активності, як провладної, так і опозиційної. П'яте, напевно, основне ‒ це постійний тиск, обшуки, затримання, арешти щодо активістів. Шосте ‒ різні сумні історії з «диверсантами», ‒ повідомив Крим.Реалії Кузьмін.

Учасниця громадського об'єднання «Кримська солідарність» Фатма Ісмаїлова вважає, що боротьба з інакомисленням із новим керівником ФСБ Росії в Криму може лише посилитися.

Для кримчан колишній начальник УФСБ запам'ятається переслідуванням інакодумців під виглядом «тероризму та екстремізму»

«Так, кримчани обізнані про те, що відбулися зміни в керівництві ФСБ, а саме ‒ відставка Віктора Палагіна та прихід генерал-лейтенанта Леоніда Михайлюка на посаду начальника УФСБ в Криму та Севастополі. Чи варто очікувати змін у методах роботи ФСБ із приходом нового начальника? Не думаю. А якщо враховувати той факт, що Михайлюк працював на Кавказі, в Адигеї, досить тривалий період ‒ з 1992 до 2001 року, то можна прогнозувати, що ситуація на півострові ще більше погіршиться», ‒ міркує Ісмаїлова.

«Чи залишився задоволений Кремль роботою Палагіна, мені невідомо, але можу вважати, що для кримчан колишній начальник УФСБ запам'ятається переслідуванням інакодумців під виглядом «тероризму та екстремізму». Колишні методи були спрямовані на розкол серед людей, придушення мирних актів боротьби за справедливість серед кримчан і розбрат серед кримськотатарського народу, зокрема. Що в підсумку не було здійснене, точніше здоровий розум кримчан перемагає та згуртованість кримськотатарського народу, що використовує винятково мирні методи боротьби за справедливість. Сподіватимемося на краще, але готуватимемося до всього», ‒ сказала активістка.

На думку активістки руху «Вільний Крим» Еміне Ібраїмової, колишній керівник управління ФСБ Росії у Криму залишив сумний слід у пам'яті кримськотатарського народу.

При Палагіну приблизно 200 дітей кримських татар залишилися без годувальників

«А що Палагін? Скільки при ньому було обшуків у кримських татар ‒ за всі 70 років в усьому СРСР стільки не було. Тероризм висмоктував із пальця. При ньому приблизно 200 дітей кримських татар залишилися без годувальників. При ньому були викрадення людей. Що зробив хорошого? Добре відремонтував будівлю ФСБ, збудував житло співробітникам. Думаю, що добре ФСБшники при ньому жили ‒ не тужили. Добре грав у гру «боротьба з тероризмом», хороший був режисер-постановник вигаданих справ. Зміну керівника оцінюю як «шило на мило», ‒ розповіла Крим.Реалії активістка.

(У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові​)