Справа «Хізб ут-Тахрір»: суд у російському Ростові винесе вирок бахчисарайцям 24 грудня

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону у понеділок 24 грудня винесе вирок чотирьом кримським татарам із анексованого Бахчисараю: Ремзі Меметову, Руслану Абільтарову, Енверу Мамутову і Зеврі Абсеітову.

Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність», яке координує син Ремзі Меметова Ділявер Меметов. Активісти об’єднання переконані, що кримські татари не мають стосунку до тих злочинів, в яких їх звинувачує російське слідство.

«Всі докази побудовані на «експертизах» і підставних «засекречених свідках». Стоматолог, кухар, будівельник і підриємець не скоювали жодного адміністративного чи кримінального правопорушення. Сьогодні їх судять не за вчинки, а за переконання», – йдеться в повідомленні.

Фігуранти бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» 21 грудня виступили в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону з останнім словом. Жоден із них не визнав своєї провини. Всі вказали на «політично вмотивований» характер кримінальної справи.​

Російські прокурори просять призначити обвинувачуваним покарання у вигляді ув’язнення терміном від 10 до 17 років.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в «ісламському халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.