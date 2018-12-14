Співробітники ФСБ провели обшук у будинку кримського татарина в Сімферополі

У Сімферополі російські силовики провели обшук в будинку кримського татарина і практикуючого мусульманина Алі Османова. Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», в результаті обшуку Османова не затримали.

Сам Османов розповів, що співробітники ФСБ пояснили свій візит «інформацією про наявність забороненої зброї і вибухових речовин».

«Обшук пройшов побіжно, нічого не перевертали. Я все сам відкривав і показував... Взяли аналіз ДНК», – додав він.

За даними кримськотатарських активістів, Османов раніше працював інкасатором разом з активістом «Кримської солідарності» Марленом Мустафаєвим і заарештованим фігурантом сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Емілем Джемаденовим.

За інформацією «Кримської солідарності», Османов близько двох років займається організацією передач в СІЗО політв’язням – кримським татарам. Він також їздив до Ростова на судові процеси.

Після анексії Криму російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».